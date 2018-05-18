الولايات المتحدة: معدل المواليد الأكثر انخفاضا فى 2017

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سجل عام 2017 رقما قياسيا فى معدل المواليد منذ عام 1987 والذى يعد أكثر انخفاضا. فى عام 2017 تم تفييد 3.85 مولود والذى يعد الرقم الأقل خلال الثلاثين عاما الماضية.

تأتى النتائج الأكثر تقدما لتشير إلى قلة عدد المواليد وزيادة انخفاضها من عام لآخر لعدة أسباب أهمها رغبة المرأة فى تأجيل الأمومة لصالح العمل.

عادة ما يقل معدل الإنجاب بين السيدات فى العشرينيات بينما يزيد فى الفترة ما بين الأربعين والأربعة والأربعين.

أيضا تسهم برامج دعم الحكومات للأمهات سواء فى توفير دعم مادى أو فرصة من الاجازات لرعاية المواليد فى إقبال المرأة على الإنجاب الأمر الذى يعد أقل أثرا فى الولايات المتحدة عن أوروبا.