مندوب مصر بالأمم المتحدة: الرئيس أعلن فتح معبر رفح طوال رمضان للتخفيف عن الفلسطينيين

قال السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر مد فتح معبر رفح طوال شهر رمضان للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني، أثناء الاجتماع العاجل لمجلس حقوق الإنسان في جينيف، في خبر عاجل حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأحداث الأخيرة في فلسطين، صباح اليوم.

يُذكر أن احتفلت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أدى إلى خروج مظاهرات فلسطينية حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، أسفرت عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بفتح معبر رفح يوم السبت الماضي ولمدة 3 أيام؛ لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.