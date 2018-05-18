نادال يتأهل للدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

قلب الإسباني، رافايل نادال، تأخره في المجوعة الاولى أمام منافسه الإيطالي فابيو فونيني إلى فوز ليضمن التأهل للدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

وتمكن فونيني، الذي كان يشجعه العديد من الجماهير المحلية، من انتزاع المجموعة الأولى رغم البداية القوية من نادال، ولكن نادال، ملك الملاعب الرملية ، أظهر مستواه الحقيقي وفاز 4 / 6 و6 / 1 و6 / 2.

وحجز نادال مقعده في الدور قبل النهائي للمرة العاشرة في مسيرته.

وانضم مارين سيليتش المصنف الخامس على العالم إلى نادال في الدور قبل النهائي بعد فوزه على بابلو كارينو بوستا 6 / 3 و6 / 3.

وسيلتقي نادال في الدور قبل النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش، المتوج ست مرات بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الذي تغلب على كي نيشيكوري 2 / 6 و6 / 1 و6 / 3.

فيما يلعب سيليتش في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين ألكسندر زفيرف مع ديفيد جوفين.

وفي منافسات السيدات، ستحتفظ سيمونا هاليب بصدارة التصنيف العالمي، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل، بعد أن خسرت المصنفة الثانية على العالم كارلون فوزنياكي 3 / 6 و1 / 6 أمام الإستونية أنيت كونتافيت.

وستلتقي كونتافيت في الدور قبل النهائي مع إلينا سيفتولينا، حاملة اللقب والتي تغلبت على الألمانية أنجيليك كيربير 6 / 4 و6 / 4.

وتغلبت ماريا شارابوفا على يلينا أوستابينكو 6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 و7 / 5 لتصعد للدور قبل النهائي.