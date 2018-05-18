الجيش الليبي يواصل إرسال تعزيزات لدرنة استعدادا لتحريرها من الإرهاب

واصل الجيش الليبي إرسال تعزيزات إلى مدينة درنة؛ استعدادا لتحريرها من الإرهاب.

ووصلت فجر اليوم الجمعة، الكتيبة 302 أجدابيا «جوارح» بقيادة محمد داوود القابسي؛ للتمركز بالقرب من وداي الناقة بالمدخل الغربي لمدينة درنة؛ استعدادا للمشاركة في عمليات تحرير المدينة من الإرهاب، بحسب موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية».

وكان رئيس إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، أعلن أن تعزيزات عسكرية قد وصلت أمس الخميس إلى القوات العسكرية بمدينة درنة من أجل مساندة الجيش في حربه على الإرهاب، موضحا أن التعزيزات العسكرية الجديدة متمثلة في مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة وخفيفة.

كان المشير حفتر قد أعلن في مطلع الشهر الجاري عن إطلاق عملية تحرير درنة من قبضة ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، الذي يسيطر على المدينة منذ أحداث شهر فبراير عام 2011.

وتحول الجيش الليبي إلى درنة بعد تطهير مدينة بنغازي مما يسمى «مجلس شوري مجاهدي بنغازي» في منتصف العام الماضي.