مصادر سورية: 4 انفجارات بالقرب من مطار حماة العسكري

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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار بالقرب من مطار حماة العسكري في سوريا، وصرحت مصادر سورية عن وقوع 4 انفجارات بمحيط المطار، وفقًا لما ذكره التليفزيون السوري منذ قليل.
وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.