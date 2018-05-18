مصادر سورية: 4 انفجارات بالقرب من مطار حماة العسكري

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار بالقرب من مطار حماة العسكري في سوريا، وصرحت مصادر سورية عن وقوع 4 انفجارات بمحيط المطار، وفقًا لما ذكره التليفزيون السوري منذ قليل.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقا.