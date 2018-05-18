مع فتح مصر فى عام 641 ميلاديا، بدأ الدين الجديد الذى غزا الجزيرة العربية خطوته الأولى فى الانتشار بمصر، على يد الصحابى عمرو بن العاص، والذى أصبح واليا عليها، وعمد إلى نشر الإسلام فى كل ربوع المحروسة بدأها بتأسيس «تاج الجوامع» أو «الجامع العتيق» و«مسجد الفتح»، والمعروف حاليا بمسجد عمرو بن العاص ليكون بداية تعريف أهالى مصر بالدين الجديد، وجذبهم إليه، وكان ذلك فى عام 642 ميلاديا.

أسس المسجد على مساحة نحو 675 مترا، بالقرب من شاطئ النيل، فى مدينة الفسطاط له ستة أبواب، وظل كذلك حتى عام 53هـ / 672م .

وذكر عدد من الرواة أن بعض الصحابة الذين شاركوا فى فتح مصر، هم الذين قاموا على تحديد قبلة المسجد، الذى كان يمتاز حينها بالبساطة، حيث كانت تحيط به الطرق من كل جانب، فلم يكن به صحن ولا محراب ولا منارة ولا فرش، وكانت جدرانه خالية من البياض والزخارف.

واستمرت توسعة المسجد على مدى السنوات التالية، حتى تعرض للحرق بعد الحملة الصليبية فى عام 564 هـ، حيث خاف الوزير شاور من احتلال الصليبيين لمدينة الفسطاط فعمد إلى إشعال النيران فيها، ما أدى إلى حرق المسجد، وبقى على هذا الوضع نحو 4 سنوات حتى أعاد بناءه صلاح الدين الأيوبى، حيث بنى صدر الجامع والمحراب الكبير الذى كسى بالرخام ونقش عليه نقوشا منها اسمه.

وفى 24 مارس 1996م شهد المسجد انهيار 150 مترا من سقفه، بعد سقوط أحد أعمدته، وأمر الرئيس السابق حسنى مبارك بفك إيوان القبلة وإعادة تركيبه، وتم ترميه وافتتاحه فى أكتوبر 2002 ميلاديا بتكلفة 15 مليون جنيه.