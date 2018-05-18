ميدو يوجه رسالة لاتحاد الكرة قبل انطلاق غمار مونديال روسيا

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لمسؤولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بسرعة تجديد التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ، قبل إنطلاق غمار المشاركة في منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وكتب ميدو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رسالة جاءت : " ": "لوف جدد تعاقده منذ أيّام مع المنتخب الألماني، واليوم مارتينيز يجدد تعاقده مع المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله قريبا كوبر يجدد تعاقده".
وتابع ميدو: "الاستقرار الفني أهم شيء في التخطيط للمستقبل ولا يوجد أفضل من كوبر وجهازه لقيادة المنتخب في تصفيات كأس عالم 22 مهما كانت نتايج منتخبنا في روسي
الساعات الماضية ، كانت شهدت تأكيد هاني أبوريدة تجديد عقد المدرب الأرجنتيني في معسكر منتخب مصر المقبل لشهري مايو ويونيو والذي سيخوض خلالها الفراعنة 3 مباريات ودية أخيرة أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا.