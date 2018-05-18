ميدو يوجه رسالة لاتحاد الكرة قبل انطلاق غمار مونديال روسيا

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وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لمسؤولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بسرعة تجديد التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ، قبل إنطلاق غمار المشاركة في منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكتب ميدو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رسالة جاءت : " ": "لوف جدد تعاقده منذ أيّام مع المنتخب الألماني، واليوم مارتينيز يجدد تعاقده مع المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله قريبا كوبر يجدد تعاقده".

وتابع ميدو: "الاستقرار الفني أهم شيء في التخطيط للمستقبل ولا يوجد أفضل من كوبر وجهازه لقيادة المنتخب في تصفيات كأس عالم 22 مهما كانت نتايج منتخبنا في روسي

الساعات الماضية ، كانت شهدت تأكيد هاني أبوريدة تجديد عقد المدرب الأرجنتيني في معسكر منتخب مصر المقبل لشهري مايو ويونيو والذي سيخوض خلالها الفراعنة 3 مباريات ودية أخيرة أمام الكويت وكولومبيا وبلجيكا.