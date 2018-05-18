بوتين: نقل الغاز عبر أوكرانيا سيستمر رغم مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2»

يعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواصلة نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا حتى عقب إنشاء خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2».

وقال بوتين، اليوم الجمعة عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتجع «سوتشي» المطل على البحر الأسود: «التوريدات ستستمر إذا كان ذلك أمرا مبررا وسديدا بالنسبة لكافة الأطراف».

وأكد بوتين أنه يعتبر «نورد ستريم 2«» مشروعا اقتصاديا وليس سياسيا.

ومن جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا على قناعة بضرورة أن يستمر دور أوكرانيا في نقل الغاز عبرها حتى عقب إنشاء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، مضيفة أن هذا الأمر ذو أهمية استراتيجية.

وذكرت ميركل أن ألمانيا مستعدة للعمل على تحقيق هذا الأمر، مضيفة أن المسألة تتعلق الآن بالضمانات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وأكدت ميركل أن بلادها تنظر إلى خط الغاز الجديد على أنه مشروع اقتصادي، مضيفة: في المقابل أن المشروع له جوانب أخرى.

يذكر أن ميركل قالت مؤخرا إن مشروع «نورد ستريم 2» له بعد سياسي بجانب بعده الاقتصادي، وكان وزير الاقتصاد الألماني «بيتر ألتماير» أجرى محادثات في أوكرانيا وروسيا مطلع هذا الأسبوع حول المشروع ونقل الغاز عبر أوكرانيا.

يشار إلى أن خط أنابيب «نورد ستريم 2» من شأنه نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر بحر البلطيق إلى وسط أوروبا وغربها.

وتتخوف أوكرانيا من تراجع أهميتها بصفتها دولة عبور للغاز الطبيعي بالنسبة لروسيا، وتعد أيضا رسوم العبور للغاز الروسي مصدرا مهما للدخل بالنسبة لأوكرانيا ودول أخرى بشرق أوروبا.

فيما يحذر منتقدون للمشروع في الاتحاد الأوروبي من حدوث اعتماد كبير على التوريدات الروسية.