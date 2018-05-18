قائمة البرتغال في المونديال بدون ناني و «صانع معجزة اليورو»

يخوض المنتخب البرتغالي بطل أوروبا مشواره في مونديال روسيا دون جهود ناني أو إيدير.



وساهم ناني وإيدير بفاعلية في تتويج المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016).



ولكن المدرب فرناندو سانتوس كشف مساء الخميس عن القائمة النهاية لفريقه في روسيا، دون أن تتضمن اسم أي من اللاعبين.



وتلعب البرتغال في المونديال ضمن المجموعة الثانية إلى جوار إسبانيا وإيران والمغرب.



ويحمل كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، شارة قيادة المنتخب البرتغالي في كأس العالم.



وضمت القائمة في حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون)، وبيتو (جوزتيبي)، وروي باتريشيو (سبورتينج).

وفي الدفاع: برونو ألفيس (جلاسجو رينجرز)، وسيدريك سواريس (ساوثهامبتون)، وجوزيه فونتي (داليان يفانج)، وماريو روي (نابولي)، وبيبي (بشتكاش)، ورفاييل جيريرو (بروسيا دورتموند)، وريكاردو بيريرا (بورتو)، وروبن دياز (بنفيكا).



وفي خط الوسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، وبرونو فرنانديز (سبورتنج)، وجواو ماريو (ويستهام يونايتد)، وجواو موتينيو (موناكو)، ومانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، ووليام كارفاليو (سبورتينج).



وفي الهجوم: آندريه سيلفا (ميلان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، وجيلسون مارتينز (سبورتينج)، وجونسالو جيديس (بلنسية)، وريكاردو كواريزما (بشكتاش).