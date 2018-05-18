لاجونا على بعد خطوة من التتويج بالدوري المكسيكي

وضع فريق سانتوس لاجونا قدما على منصة التتويج بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه تولوكا 2 / 1 صباح اليوم الجمعة بتوقيت في ذهاب الدور النهائي للمسابقة.



وقلب لاجونا تأخره بهدف إلى الفوز 2 / 1 ليسهل مهمته شيئا ما في مباراة الإياب المقررة بعد غد الأحد.



وقال روبرت دانتي سيبولدي المدير الفني للاجونا "راضون للغاية بهذه النتيجة ، فالآن أمامنا بديلان يمكننا من خلال أي منهما التتويج باللقب ، إما التعادل أو الفوز. نحن فقط بحاجة إلى اللعب بحذر والتمتع بالهدوء في الوقت نفسه."



وافتتح الكولومبي لويس كينيونيس التسجيل لتولوكا في الدقيقة 53 ، ثم أدرك دجانيني تافاريس التعادل لسانتوس لاجونا في الدقيقة 71 قبل أن يحسم زميله خوليو فورش المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 89.