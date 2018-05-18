الاتحاد في «المواجهة الأصعب» بالبطولة العربية أمام الفتح الرباطي

يستهل فريق الاتحاد السكندري مشواره في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية بملاقاة الفتح الرباطي المغربي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وسيسعى نادي الاتحاد على الحصول على الثلاث النقاط من تلك المواجهة، وذلك من أجل تسهيل مهمته في بقية مباريات التصفيات، خاصةً وأن تلك المباراة تعد هي الأهم والأصعب لزعيم الثغر في ظل إرتفاع مستوى نادي الفتح الرباطي صاحب المركز الرابع في الدوري المغربي.

وشدد محمد عمر، المدير الفني لزعيم الثغر خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مع لاعبيه على أهمية حصد النقاط الثلاث في أولى مباريات المجموعة، مُشيراً إلى ضرورة الظهور بمستوى جيد داخل الملعب.

من جانبه، حضر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري ورئيس بعثة الفريق بالسعودية المران الأخير لزعيم الثغر قبل مواجهة الفتح الرباطي، حيث طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير.

يُذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة العربية كانت قد أسفرت عن وقوع نادي الاتحاد السكندري في المجموعة الثانية مع فرق الفتح الرباطي، والسالمية الكويتي، وتليكوم الجيبوتي، حيث سيواجه الثاني يوم 21 مايو الجاري، والثالث يوم 24 من الشهر ذاته.