يستعد الفلسطينيون للمشاركة في «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى» على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل، والتي تتزامن مع أول جمعة في شهر رمضان.

وقالت الهيئة الوطنية لمخيم و«مسيرات العودة»، إن المسيرات ستكون سلمية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

يشار إلى أن «مسيرات العودة» انطلقت في 30 مارس الماضي، وبلغت ذروتها مع حلول يوم النكبة في 15 مايو الجاري، الذي كان اليوم الأكثر دموية في المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، حيث لقي أكثر من 60 فلسطينيا حتفهم وأصيب أكثر من 2700. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 100، وعدد الجرحى إلى أكثر من 10 آلاف.

من جهة أخرى، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد على مدينة القدس منذ ساعات الفجر الأولى؛ لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وعمليات تفتيش دقيقة تنفذها قوات إسرائيلية على الحواجز المقامة على مداخل المدينة المقدسة.