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مارادونا يبدي دعمه للرئيس الفنزويلي قبيل الانتخابات الرئاسية

مارادونا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مارادونا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
كاراكاس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 5:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 5:39 ص
لقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الخميس، بادرة دعم من أيقونة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، قبيل الانتخابات المثيرة للجدل المقررة مطلع الأسبوع المقبل. 

وبعد خطاب أدلي به مادورو في تجمع حاشد بالعاصمة كاراكاس، ظهر مارادونا على المنصة ملوحًا بعلم فنزويلي وأدى رقصات على أنغام موسيقية.

يشار إلى أن مارادونا، الذي وعد بتأييد مادورو، كان صديقا للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو كما كان من المعجبين بسلف مادورو، هوجو تشافيز.

ويسعى مادورو للفوز بولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

ودعت جماعات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وقالت العديد من الدول إنها لن تعترف بالنتيجة.

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