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الأهلي السعودي يستقر على رحيل مؤمن زكريا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 8:26 م | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 8:26 م

استقر مجلس إدارة نادي أهلي جدة بالاتفاق مع بابلو جويدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي إيوانيس فيتفاتزيدس وليوناردو دي سوزا، ومؤمن زكريا.

وكان الثنائي فيتفاتزيدس وليوناردو دي سوزا أعلنوا رغبتهما في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبدت إدارة النادي مرونة تجاه ذلك.

في حين لم تبد إدارة النادي رغبتها في تجديد عقد صانع الألعاب مؤمن زكريا، الذي كان قد انضم لصفوف الفريق في الشتاء الماضي قادماً من الأهلي المصري.

ومازال مجلس الإدارة يدرس موقف الثنائي مارك ميليجان وكلاوديمير دي سوزا إلا أن جميع الدلائل تشير إلى أنه لن يختلف كثيراً عن زملائهما فيتفازيديس وليوناردو.

يشار إلى أن الأهلي كان قد ودع مؤخراً بطولة دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة أمام السد القطري في دور الستة عشر.


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