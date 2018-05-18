إنبي يحدد سعر أفشة





حدد مجلس إدارة نادي إنبى سعر بيع محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واشترط مجلس إدارة نادي إنبي الحصول على 30 مليون جنيه نظير الموافقة على بيع أفشة، بعد الاستقرار على بيعه في الفترة الحالية في ظل تلقيه عروضا للاحتراف، بخلاف عرض النادي الأهلي.



وكشفت إدارة نادي إنبي أنه من الممكن الموافقة على تخفيض الطلبات المادية لتصل إلى 25 مليون جنيه للاستغناء عن لاعب الوسط، في ظل العروض التي وصلت للنادي مؤخرًا.



ونفى مجلس إدارة النادي البترولي وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك لضم أفشة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتلق انبي أي اتصال أو فاكس رسمي من إدارة القلعة البيضاء لطلب ضم اللاعب.



وكان قد أكد أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفريق سيضم 5 لاعبين بحد أقصى لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل، وأشار إلى إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق طلب التعاقد مع محمد مجدى أفشة لاعب وسط إنبي، ولذلك دخل النادي في مفاوضات بهذا التوقيت.



يذكر أن أفشة: كشف أنه يسعى لأن يحترف في أوروبا، مضيفًا أن طموحه دائما لا سقف له.



وشارك أفشة في 31 مباراة وسجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع ستة آخرين.