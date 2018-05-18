أكد المهندس طارق أحمد عبدالله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم وضع خطة طموحة لزيادة عدد الفصول الدراسية بالمحافظة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية، في بيان صحفي اليوم، أن الخطة تستهدف إنشاء 9 مشروعات كبرى، أي ما يقرب من 77 فصلا دارسيا جديدا، بتكلفة تصل إلى 96.5 مليون جنيه.

وأوضح، أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء مدرسة السلفا الابتدائية بمدينة رأس سدر وتضم 6 فصول دراسية بتكلفة 2 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مدرسة العبور بالباغة التابعة لمدينة رأس سدر وإضافة 6 فصول جديدة لها بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ومشروع إنشاء إدارة تعليمية جديدة بمدينة نويبع، وإنشاء مركز التطوير التكنولوجي والكنترول بمدينة الطور بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، ومدرسة الإسكان الاجتماعي للتعليم الأساسي بمدينة أبو زنيمة وتضم 11 فصلا بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه، ومدرسة الإسكان الاجتماعي بمدينة أبو رديس وتضم 11 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

والمدرسة اليابانية بمدينة دهب وتضم 22 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، ومدرسة ثانوي فندقي بمدينة دهب تضم 12 فصلا بتكلفة 12 مليون جنيه، ومدرسة ثانوية صناعية بقرية وادي فيران وتضم 9 فصول بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه.