المجمع المقدس للكنيسة القبطية ينتخب سكرتيرا جديدا له

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، جلسته السنوية المعتادة، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، في حضور 111 من أعضاء المجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوى، حسب بيان صحفي.

وتقدم المجمع بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومعاونيه ولكل الأجهزة المعنية في مصر، والسلطات الليبية على جهودهم المخلصة التى بذلوها بكل تميز وبكفاءة عالية حتى تم العثور على جثامين شهداء الوطن والكنيسة بليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بكل كرامة وتقدير.

كما ثمن الجهود المخلصة التى تقوم بها الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، بما يجعله أحد المعالم الأثرية الهامة في السياحة الدينية بمصر، وتذكر بكل التقدير القديس حبيب جرجس ودوره الرائد في التعليم الكنسي منذ القرن الماضي، وتأسيسه مدارس الأحد.

وقرر المجمع المقدس، انتخاب الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتيرا للمجمع المقدس.

كما قرر الاعتراف بدير الشهيد مارجرجس للراهبات، ووضع إجراءات الاعتراف بالقديسين كنسيا وقانونيا من عدة بنود من أهمها أنه لا يعترف بأى قديس إلا بعد أربعين سنة على الأقل، واعتماد مادة جديدة فى لائحة المجمع المقدس خاصة بتشكيل اللجنة الدائمة واختصاصاتها ومدة عضويتها، وتعديل المادة الخاصة باختيار مقررى اللجان الرئيسية في لائحة المجمع المقدس لتكون بطريقة الاقتراع السري.

كما أوصى المجمع، بعقد لقاء محبة يضم جميع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية من العائلتين فى كنيسة الاسكندرية، بناء على اقتراح من البابا تواضروس، وتم تشكيل لجنة من الآباء المطارنة والأساقفة لمتابعة تنفيذ هذا الاقتراح، وتشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من المجمع المقدس لدراسة ومراجعة الأخطاء التعليمية التى تصدر من بعض المعلمين الكنسيين.

كما ناشد المجمع المقدس جموع الأقباط بعدم الانسياق وراء ما تبثه بعض المواقع المشبوهة والكاذبة والتي تحمل بكل أسف أسماء مسيحية، وتروج أخبارا ملفقة وتجتزئ الحقائق وتسئ للتقاليد الراسخة في الكنيسة المجيدة وتشوه صورتها فى أعين أبنائها، حسب البيان.