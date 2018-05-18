اتحاد الغرف السياحية: جهود مكثفة لاحتواء أزمة الاستثمار السياحي واستعادة الحركة

قال بيان صادر عن اتحاد الغرف السياحية أن لقاء أعضاء الاتحاد مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، الأحد الماضي تناول عرض المشكلات التي تواجه عمل المستثمرون ، ومن بينها أزمة تضارب القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل الفنادق وخاصة العائمة منها.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات الهامة على رأسها الأعباء التي يتحملها المستثمر السياحي في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه عمله، علاوة على استعراض جهود الوزارة في سبيل استعادة الحركة الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن المستثمرون بورقة مطالب لرئيس الوزراء تتعلق بتضارب عمل الفنادق العائمة مع عدة وزارات أهمها الموارد المائية والري، مبدين اعتراضهم على زيادة رسوم الرسو، ووضع الوزارة شروطا تعجيزية لتراخيص المراسي النيلية أو تجديدها، بخلاف مطالبة المحليات للفنادق برسم 1% على كل فاتورة إقامة، وكذا قرار وزارة الزراعة بزيادة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي والمنشآت الفندقية المقامة على ضفاف نهر النيل.

واكد البيان ان رئيس الوزراء وعد بدراسة كافة المشكلات والعمل على حلها فورا بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

وقال البيان أنه عقب ذلك اجتماعا أخر بمقر مجلس النواب، بحضور أعضاء لجنة السياحة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ونورا علي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري العام للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وذلك لبحث ما تم التوصل إليه من تعديلات على لائحة الانتخابات وخطة الوزارة والاتحاد للنهوض بالقطاع السياحي، علاوة على متطلبات العمل ومعوقات استعادة الحركة.

ومن جانبها، أكدت نورا علي رئيس الاتحاد، أن الغرف السياحية انتهت من وضع رؤيتها حول التعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات وسلمتها لوزارة السياحة، كما تباحث كلا المستشارين القانونيين للاتحاد والوزارة حول التعديلات المقترحة قبل أن يتم إرسالها للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري حول صلاحية لائحة الانتخابات في شكلها الجديد لتحصينها من الطعن عليها، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لاقت استحسانا وقبولا لدى القطاع السياحي، ووافقت عليها لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بعد استطلاع رأي الأعضاء.

وقالت علي، إن الاتحاد يستعد لإجراء مؤتمر صحفي موسع خلال شهر رمضان الجاري، لعرض ما تم إنجازه من قبل لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة الماضية، والمراحل التي مرت بها تعديلات لائحة انتخابات الغرف والاتحاد والتي كانت المهمة الأولى للجان تسيير الأعمال، بهدف تمهيد الطريق للعمل والنجاح للمجالس المنتخبة والأجيال المقبلة، ما يضمن إرساء وتثبيت دعائم العمل السياحي ويفوت الفرصة على تعرض مصر لخسائر جديدة في المستقبل أمام أية حادثة قد تقع، لافتة أن الاتحاد راعى ظروف وطبيعة كل غرفة على حدى حتى يجنب المجالس المقبلة مخاطر الانشقاق والخلافات التي دفعت ثمنها السياحة المصرية على مدى سنوات ماضية.