مورينيو: موسمنا لن تقيمه نتيجة نهائي الكأس

شدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن نتيجة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقه وتشيلسي مساء السبت لن تكون معيارا لتقييم موسم "الشياطين الحمر".

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع يونايتد الرسمي: "بالطبع سوف تكون نقطة فاصلة، ولكن هناك شيء يمثل نقطة فارقة ولكن هناك شيء آخر وهو أننا لا يمكن أن نعتبر الموسم موسمًا جيدًا أو سيئًا بسبب مباراة واحدة".

وتابع:"عندما أحلل العمل الذي قمت به، عندما أحلل الجهد الذي قدمناه، عندما أحلل كل شيء قمنا به في النادي، فإن ذلك يتضمن بكل تأكيد أهم الأشخاص في النادي، وهم اللاعبون".

وأضاف: "لن أحللهم بما قاموا اعتمادًا على مباراة واحدة في غاية الأهمية. ولكني أعلم ما قام به لاعبو فريقي، وأعلم ما قدموه، وأعلم جهدهم جيدًا، وأعلم النقاط الإيجابية، وأعلم النقاط السلبية ولن أغير تحليلي للموسم بسبب نتيجة مباراة واحدة. لا على الإطلاق".