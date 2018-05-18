400 جنيه لحفلات الإفطار و300 للسحور بالفنادق خلال رمضان

وافقت وزارة السياحة لأكثر من 50 فندقا بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي على إقامة حفلات رمضان خلال الإفطار والسحور.



وتقام حفلات الإفطار والسحور بالفنادق داخل القاعات المغلقة أو في الأماكن المفتوحة وفقا لطبيعة كل فندق وتعتمد على "الأوبن بوفيه" أو "ست منيو".



من جانبها، طلبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، من عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق، ضرورة تقديم كافة التيسيرات لانجاح الحفلات الرمضانية وتشجيع أكبر عدد من الفنادق للمشاركة فيها لجذب أكبر عدد من الرواد سواء من المواطنين أو السياح العرب.



وأكد وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق، أن أسعار حفلات الإفطار تتراوح من 200 إلى 400 جنيه والسحور تتراوح ما بين 150 إلى 300 جنيه للفرد حسب القوائم المختلفة التي تقدمها الفنادق لبوفيهات الإفطار والسحور.



وحول الخدمات الإضافية التى تقدمها الفنادق مثل الفقرات الفنية، قال العاصى إنها تقتصر على "التخت الشرقى - الباند العربى" والفلكلور الشعبي، أما بالنسبة للشيشة فإنه يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني.



وأضاف أن هناك لجان للتفتيش على الفنادق للتأكد من الجودة الصحية للوجبات المقدمة خلال الإفطار والسحور، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي مخالفة سيتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف معايير الجودة الصحية والفندقية.