بارما يعود إلى الدوري الإيطالي بعد 3 سنوات من الإفلاس

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عاد نادي بارما مجددا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 3 سنوات من هبوطه للدرجة الرابعة أثر إشهار إفلاسه.

وضمن بارما الصعود إلى الكالتشيو بعدما فاز على سيزيا كالتشيو بهدفين دون رد، وتعادل فروسينوني مع فوجيا بهدفين لكل فريق.

وأنهى بارما الدوري في المركز الثاني الذي يؤهل مباشرة إلى الكالتشيو برصيد 72 نقطة بفارق الأهداف عن فروسينوني ثالث الترتيب.

وكان بارما هبط من الدرجة الأولى إلى الرابعة عام 2015 بسبب إفلاسه، ليستطيع خلال 3 أعوام الصعود من الدرجة الرابعة إلى الثالثة ثم الثانية، وفي الموسم المقبل سيكون في الدرجة الأولى.