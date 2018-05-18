«البنتاجون»: لا علاقة لنا بتفجيرات مطار حماة السوري

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نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» الميجور أدريان جالاواي أن يكون للقوات الأمريكية أو التحالف الدولي في سوريا أي علاقة بتفجير مطار حماة العسكري.

وقال جالاواي - في تصرح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة: "لا علاقة للتحالف أو القوات الأمريكية في سوريا بتفجيرات المطار".

وكانت سلسلة انفجارات ضخمة قد هزت مطار حماة العسكري في وسط سوريا اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تعرف بعد أسباب الانفجارات، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أن انفجار قنبلة في مستودع ذخيرة في المطار وراء الانفجارات التي خلفت سحبا كثيفة من الدخان.