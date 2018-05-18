دارين مور مديرا فنيا لويست بروميتش

أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي لكرة القدم، والذي هبط من الدوري الممتاز هذا الموسم، تعيين دارين مور كمدير فني دائم للفريق اليوم الجمعة.

وتولى مور تدريب الفرق بشكل مؤقت في آخر ست مباريات من الموسم ولكنه لم يمنع الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان :"وافق دارين على تجديد وتمديد عقده ليقود الفريق في محاولاته للعودة في أسرع وقت ممكن للدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال مارك ينكينز الرئيس التنفيذي لويست بروميتش إن مور استحق الحصول على الوظيفة بشكل دائم.

وقال :" نتطلع إلى استمراره في العالم الممتاز الذي رأيناه عندما تولى تدريب الفريق بصفة مؤقتة في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل. إنه يجسد روح النادي والروح التي نسعى جاهدين للوصول إليها في هذا الفصل الجديد الذي ينتظرنا".

وقال ينكينز إن النادي نظر في خيارات أخرى ولكنهم شعروا أن مور هو الرجل الأنسب.

وقال :"عانينا من موسم حافل، ولكن إذا كان هناك ميزة فستكون رؤية دارين في العمل في هذه الأسابيع الأخيرة، يحفز النادي ويجعل الطاقة الإيجابية تعود للجميع مجددا".

وأضاف :"نعلم جميعا أن أمامنا صيفا مفعما بالتحديات، ولكن بعد حديث مطول مع دارين عن خططه، فإنها تحديات هو جاهز لمواجهتها".