بيومي فؤاد عن «ربع رومي»: المسلسل كوميدي ولا يمكن توصيفه بالسخف

علق الفنان بيومي فؤاد، على غضب المحامين من المسلسل الكوميدي «ربع رومي»، الذي يشارك في بطولته، خلال الموسم الرمضاني الجاري، وتوصيف نقيب المحاميين العمل بأنه سخف، قائلًا: «إن الكل حر في رأيه، لكن لا يمكن توصيف المسلسل بأنه سخف».

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الخميس، «لقد تم اتهامنا بالإسفاف، والعمل يخلوا تمامًا من أي إسفاف، وهناك فريق بين الكوميديا والإسفاف».

وأشار إلى تعرض بعض الأعمال الفنية كل عام إلى مثل هذه الأمور، ولكن القضاء يحكم في نهاية المطاف بحرية الإبداع والرأي، مقترحًا بحس ساخر أن يتم عرض العمل الدرامي على النقابات المهنية كافة قبل عرضها للحصول على موافقتهم أيضًا كما يتم الأمر مع الرقابة الفنية، بداية من العام المقبل.

وأكد أن «ربع رومي» مسلسل كوميدي صرف، موضحًا أن ذلك يعني أن أحداثه لا تمت للواقع بصلة.

وأثار المسلسل الرمضاني «ربع رومي» غضب بعض المحاميين، الذين زعموا احتواء الحلقات الأولية للمسلسل على بعض المشاهد التي تتضمن في طياتها إهانة لأصحاب المهنة، لإظهارها المحامي مرتديًا جلباب داخل قاعة المحكمة، وقسم القاضي بالطلاق خلال المحاكمة، واستخفاف الأب بابنه بعد ارتدائه زي الشرطة.

وقال سامح عاشور، نقيب المحاميين، إن هذه المشاهد تضمنت إهانة رمزية للشرطة والقضاء والمحاماة، متابعًا: «هذه ليست كوميديا، هذا سخف وتقليل من شأن المحاميين».

جدير بالذكر أن المسلسل الكوميدي الجديد «ربع رومي»، الذي يشارك في السباق الرمضاني الجاري، من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد سلام، إدوارد، أحمد سعد، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.