نوير يعود لقائمة بايرن ميونخ للمرة الأولى بعد 8 أشهر من الغياب

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الجمعة أن حارس المرمى مانويل نوير سيعود إلى قائمة الفريق خلال المباراة النهائية لبطولة كاس ألمانيا المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا السبت.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها نجم حراسة المرمى الألماني نوير ذو الـ32 عاماً إلى قائمة بايرن ميونخ، منذ أن تعرض للمرة الثالثة لكسر في القدم اليسرى في سبتمبر الماضي.



وكان نوير قد استدعي ضمن أربعة حراس مرمى في القائمة الأولية التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، استعدادا لمشوار الدفاع عن اللقب في بطولة كأس العالم ، التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو المقبل.