واصلت البورصة المصرية، تراجعها للأسبوع الثالث خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتخسر نحو 7ر13 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3ر948 مليار جنيه مقابل 962 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغ نسبته 4ر1%.

ورصد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 62ر1 في المائة ليبلغ مستوى 16878 نقطة ، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 15ر0 في المائة ليبلغ مستوى 852 نقطة، كما فقد مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا نحو 65ر0 في المائة ليبلغ مستوى 2181 نقطة، بالنسبة لمؤشر/إيجي اكس 20/ فسجل انخفاضًا بنحو 42ر1% ليبلغ مستوى 17210 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 8ر6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 106ر1 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5ر7 مليار جنيه وكمية تداول 276ر1 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 5ر3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1ر4 مليون ورقة منفذة على 598 عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 39ر84 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61ر15 في المائة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 90ر68 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 73ر20 في المائة والعرب على 37ر10 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 54ر381 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 85ر6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 420ر11 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 25 ر179 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 44ر52 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56ر47 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 66ر223مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 033ر1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 986 سندًا تقريبًا.



