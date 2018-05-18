وزير القوى العاملة يتابع فحص طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية قبل إعلان النتائج

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، عمليات فحص طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2018/2022 في مرحلتها الأولى، وذلك على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين.

وأعلن الوزير أن أسماء المرشحين للانتخابات في مرحلتها الأولى سوف تعلن اليوم الجمعة، بالمقر الانتخابي، ومن المقرر أن يتسلمها مندوب المنظمة النقابية المعنية التي تجري بها الانتخابات، وذلك على مستوى التصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكك الحديدية، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

وقال: إنه من المقرر أن يتم الطعون والبت فيها غدا السبت وبعد غد الأحد، على أن تعلن الكشوف النهائية 21 مايو الجاري للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، ويوم 22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، تحت إشراف قضائي، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018، ونفس المواعيد لانتخابات عضوية مجالس إدارة الشركات.

وكان الوزير قد تفقد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المكان المخصص لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، بقاعة الفروسية بإستاد القاهرة الرياضي، للاطمئنان على عملية الفحص والتدقيق للبيانات الخاصة بالمرشحين على مستوى القاهرة التي تعتبر أكبر مديرية تقدم بها المرشحين.