الجيش التركي: تدمير 12 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

شنت مقاتلات تركية غارات جوية على معاقل حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه الحكومة التركية بأنه «منظمة إرهابية»، شمالي العراق؛ أسفرت عن تدمير 12 هدفا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، بأنه تم شن غارات أمس واليوم على معاقل «بي كيه كيه» في مناطق «غارة»، و«متينا»، و«سينات - هافتانين»، و«هاكورك» بشمالي العراق، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير 12 هدفًا منها مخابئ وملاجئ ومستودعات أسلحة، يستخدمها ما يصفهم بـ«الإرهابيين».

وتستهدف قوات الأمن والجيش التركي مواقع حزب «بي كيه كيه» وعناصره، داخل البلاد وشمالي العراق، منذ استئناف الحزب عملياته العسكرية في منتصف عام 2015.