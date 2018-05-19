أمين بن عمر يستأنف التدريبات مع المنتخب التونسي

استأنف اللاعب الدولي محمد أمين بن عمر التمارين اليوم الجمعة مع باقي لاعبي المنتخب التونسي استعدادا للمونديال للمرة الاولى منذ اصابته في مارس الماضي.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن لاعب الأهلي السعودي بن عمر شارك زملاءه في المنتخب في كل التمارين المخصصة للعب بالكرة للمرة الاولى منذ إصابته في المباراة الودية أمام ايران في مارس الماضي.

كان بن عمر خضع في منتصف أبريل الماضي، بعد الإصابة، إلى العلاج وحصص تأهيل في فرنسا بهدف استعادة جاهزيته قبل مونديال روسيا.

وبدأ منتخب تونس معسكرا تدريبيا استعدادا لملاقاة منتخب البرتغال وديا في مدينة براغ يوم 28 من الشهر الجاري والمنتخب التركي في الأول من يونيو.

وكان مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول كشف الاثنين الماضي عن قائمة أولية للاعبين الذين سيشاركون في المونديال ضمت 29 لاعبا من بينهم 21 لاعبا محترفا على أن يعلن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا في موعد أقصاه يوم الرابع من يونيو المقبل.

ويغيب عن نسور قرطاج بشكل خاص النجم يوسف المساكني، الذي تأكد غيابه عن المونديال بسبب الإصابة في الأربطة المتقاطعة، كما يغيب أيضا مهاجم الترجي ياسين الخنيسي بسبب الإصابة، ومن المرجح أن يغيب عن المونديال أيضا.