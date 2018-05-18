«فرنسا»: اعتقال رجلين خططا لهجوم إرهابي باستخدام متفجرات أو سم الريسين

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الجمعة، إن السلطات الفرنسية اعتقلت رجلين كانا يخططان لهجوم إرهابي باستخدام متفجرات أو سم الريسين.

وقال «كولومب»، لمحطة «بي إف إم في في» التلفزيونية، إن شقيقين من أصل مصري، تلقيا دورات تدريبية وتعليمية تشير بشكل فعال إلى كيفية صنع السم على أساس الريسين. وأضاف أن السلطات التي تتبع نشاط المتطرفين على الإنترنت اكتشفت مؤامرتهما عندما استخدما تطبيق «تيليجرام» للتراسل.

وجاءت الأنباء بعد 6 أيام من قيام رجل بقتل شخص واحد وإصابة 5 في سلسلة من الهجمات بسكين في وسط باريس، وأعلن تنظيم «داعش» المتطرف المسؤولية عنها.

وقُتل أكثر من 230 شخصًا في هجمات، تبنى معظمها تنظيم «داعش»، في فرنسا في عام 2015 وعام 2016. ولقي 8 أشخاص حتفهم في هجمات صغيرة في العامين الماضيين.

وقالت السلطات الفرنسية، إنه تم إحباط أكثر من 50 هجومًا منذ أوائل 2015.