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وفاة شخص تناول جرعة مخدرات زائدة ببورسعيد

أرشيفية
أرشيفية
بورسعيد - محسن عشري:
نشر فى : الجمعة 18 مايو 2018 - 12:58 م | آخر تحديث : الجمعة 18 مايو 2018 - 12:58 م

تلقى اللواء أمجد عبدالفتاح مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشؤون الصحية، يفيد بالعثور على جثة «عبدالسلام. ا»، 41 عاما، ملقاة داخل منطقة الهيش بالكيلو 25 بنطاق حي جنوب بورسعيد، إثر تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وضعت الجثة بمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتقرير الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة، ولحين استخراج تصريح الدفن.

وتحرر محضر بالحادث بقسم شرطة حي الجنوب، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.


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