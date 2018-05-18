وفاة مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية في مصر، وفاة الأستاذ نبيل نجيب سلامة مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية عن عمر ناهز 63 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه في الحادية عشر من صباح غد السبت بكنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بشارع على عبد الرازق بمصر الجديدة "النزهة القديمة"، كما يقام العزاء في السادسة من مساء غد بالكنيسة نفسها.

وكان الكاتب والإعلامي نبيل نجيب مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد أن عمل بالهيئة منذ 35 عاما مع الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الأسبق، كما عمل مع الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الحالي، وشارك في عدد من المحافل الدولية كمستشار إعلامي.