تقليم الأشجار ورفع المخلفات بـ«الشاليهات» في رأس سدر

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قادة إدارتي النظافة والتشحير بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، مساء اليوم، حملة شاملة لإزالة المخلفات وتهذيب وتقليم الأشجار بمنطقة الشاليهات والسوق التجاري.
وقامت الوحدة المحلية، بالدفع بمعدات الحملة الميكانيكة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.