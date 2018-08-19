نابولي يفوز على لاتسيو بثنائية في الدوري الايطالي

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فاز فريق نابولي اليوم السبت على مضيفه لاتسيو بنتيجة (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب (الأوليمبيكو) ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم (السيري آ).

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم تشيرو إيموبيلي (ق25)، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق المهاجم البولندي أركاديوش ميليك (ق45).

وفي الدقيقة (59) تمكن الجناح الأيسر لفريق نابولي لورنزو إنسيني من إحراز الهدف الثاني لفريقه والذي منحه الفوز بذلك اللقاء.

يذكر أن هذه هي المباراة الرسمية الأولى لنابولي تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، الذي جاء خلفا لماوريسيو ساري، المدرب الحالي لفريق تشيلسي الإنجليزي.

وبذلك الفوز، تمكن نابولي من حصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة محتلا الوصافة مؤقتا، بينما فشل لاتسيو من حصد أية نقاط متذيلا للترتيب.