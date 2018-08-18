الحزب الحاكم في تركيا يرشح «أردوغان» لرئاسته

رشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددًا لرئاسة الحزب، طبقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للانباء اليوم السبت.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المنعقد في العاصمة أنقرة.

وقال رئيس ديوان المؤتمر محمد علي شاهين إنهم تسلموا المقترح الموقع من قبل 1457 مندوبا في الحزب، حول ترشيح أردوغان رئيسا للحزب من جديد.

يذكر أن أردوغان أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي مايو 2017، أعاد الحزب انتخاب «أردوغان»، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 إبريل 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.