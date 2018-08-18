تحرير 48 محضرا وضبط 532 كيلو لحوم فاسدة بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، اليوم السبت، حملة مكبرة للتفتيش على أسواق اللحوم والأسماك بعدد من قرى ومدن المحافظة.

أوضح الدكتور أشرف توفيق، وكيل الوزارة للطب البطري، أنه تم المرور على 333 محل جزارة وشادر، مطعم، ثلاجة، ومحل لحوم مجمدة، محل وبائع في السوق للأسماك، مجزر دواجن، مجزر حيوانات كبيرة، سوبر ماركت، هايبر ماركت»، وتم تحرير 48 محضر مخالفة وضبط 532 كيلو لحوم فاسدة.

وأعلن مدير الطب البيطري، عن عقد 136 ندوة إرشادية بالإضافة للقاءات الجماعية والمكتبية الإرشادية ولقاء تليفزيوني ولقاء إذاعي لتوعية المواطنين بكيفية الاختيار السليم للأضحية وسلامة اللحوم وأهمية الذبح داخل المجازر؛ للحصول على لحوم آمنة.

كما أعلن «توفيق»، عن فتح المجازر والبالغ عددها 24 مجزر حكومي؛ لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، وتم التنبيه على استمرار النوبتجيات داخل المجازر مع وقف جميع الإجازات والراحات.