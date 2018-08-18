المدير السابق لـ«سي آي إيه»: ترامب «سكران بالسلطة»

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية «سي.آي.إيه»، جون برينان، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «سكران بالسلطة»، وذلك في أعقاب قرار ترامب سحب التصريح الأمني الخاص به، ووسط تقارير عن إعداد البيت الأبيض وثائق لإلغاء التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة، انتقدوا الرئيس الأمريكي.

وفي مقابلة مع شبكة «إم.إس.إن.بي.سي» الأمريكية، قال «برينان» إن «ترامب» «سكران بالسلطة»، مؤكدا أن «البلد الآن في أزمة بالنظر لما ارتكبه ترامب وما يمكنه القيام به»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وأكد «برينان» أنه ينظر في البدائل القانونية المتاحة أمامه بعد إلغاء تصريحه الأمني، مشيرا إلى رغبته في «ردع أي سوء استغلال للسلطة من جانب (ترامب) في المستقبل».

في غضون ذلك، حذر 60 مسؤولا سابقا في «سي.آي.إيه»، «ترامب» من أن الولايات المتحدة تواجه حاليا خطرا من شأنه أن يُضعفها، بحسب شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية.

وقال المسؤولون في خطاب أرسلوه لترامب، على خلفية إلغائه التصريح الأمني لبرينان وتهديده بإلغاء المزيد من التصاريح: «نؤمن جميعا بمدى ضرورة حماية المعلومات السرية من الكشف عنها بشكل غير مصرح به، لكننا نؤمن أيضا بحق مسؤولي الحكومة السابقين التعبير عن آرائهم إزاء قضايا الأمن القومي بدون خوف من العقاب».

وأضافوا: «سوف تضعف بلادنا إذا كان هناك اختبارا للنوايا يتم تطبيقه قبل السماح للخبراء المتمرسين بمشاركة وجهات نظرهم».