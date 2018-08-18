مرتضى منصور ينفي تربح مجلس الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالصالة المغطاة بالنادي ، أن مجلس الزمالك لم يتربح خلال فترة توليه مهمة إدارة النادي، مشيرًا الى أن المجلس وفر العديد من الملايين.

وأضاف منصور :" مجلس الزمالك لم يهدر المال العام، عكس ما قام به ممدوح عباس الذى اهدر ما يقرب من مليار جنية".

وتابع رئيس الزمالك: " أريد من الحكومة أن تحاسبني وتعيد لي الأموال ، التي قام ترك ال الشيح بإهدائها لي ، وانا قمت بتحويلها لخزينة النادي ، لإنهاء صفقة فرجانى ساسي وجروس وحمدي النقاز".

وأشار رئيس الزمالك، بانه في الوقت الذى قام فيه بتحويل الأموال التي أرسلها ترك أل شيخ للزمالك ، قام ممدوح عباس بالحجز على ارصدة النادي.