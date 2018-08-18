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مرتضى منصور ينفي تربح مجلس الزمالك

نديم ناجي
نشر فى : السبت 18 أغسطس 2018 - 1:20 م | آخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 1:20 م

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالصالة المغطاة بالنادي ، أن مجلس الزمالك لم يتربح خلال فترة توليه مهمة إدارة النادي، مشيرًا الى أن المجلس وفر العديد من الملايين.

وأضاف منصور :" مجلس الزمالك لم يهدر المال العام، عكس ما قام به ممدوح عباس الذى اهدر ما يقرب من مليار جنية".

وتابع رئيس الزمالك:  " أريد من الحكومة أن تحاسبني وتعيد لي الأموال ، التي قام ترك ال الشيح بإهدائها لي ، وانا قمت بتحويلها لخزينة النادي ، لإنهاء صفقة فرجانى ساسي وجروس وحمدي النقاز".

وأشار رئيس الزمالك، بانه في الوقت الذى قام فيه بتحويل الأموال التي أرسلها ترك أل شيخ للزمالك ، قام ممدوح عباس بالحجز على ارصدة النادي.


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