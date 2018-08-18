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«بوتين»: ألمانيا «شريك بارز» في التجارة

ميسبرج (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : السبت 18 أغسطس 2018 - 9:36 م | آخر تحديث : السبت 18 أغسطس 2018 - 9:36 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ألمانيا تعتبر "شريكا بارزا" لبلاده في التجارة.

وقبل لقائه مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في قصر الضيافة الحكومي ميسبرج بولاية براندنبورج، أوضح بوتين مساء اليوم السبت، إن التجارة الثنائية بين الجانبين ارتفعت في العام الماضي بنسبة 22% لتصل إلى 50 مليار دولار.

وأضاف «بوتين» أن هناك نحو 5000 شركة ألمانية عاملة في روسيا، ويعمل لديها 270 ألف شخص.

وأشار إلى توسيع نطاق الاتصالات البرلمانية بين الجانبين والمزيد من التبادل بين المجتمع المدني في البلدين.

يذكر أن الكثير من الاتصالات الثنائية بين الجانبين مجمدة بسبب توتر العلاقات بين الجانبين على إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقد تقلصت التجارة بقوة بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.


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