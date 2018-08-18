أحيا الفنان تامر حسني حفله أمس بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري مكثف.

وكانت مفاجئة الحفل الذي قدمته مروة صبري المذيعة بالراديو 9090، ظهر الفنان أكرم حسني، الذي يشاركه بطولة فيلم "البدلة"، الذي كتب على حسابه بعد الحفل بموقع "انستجرام"؛ "اتشرفت بوجودي في حفلة اخويا وصاحبي وعشرة العمر جمهور عظيم وحفلة عظيمة.. ربنا يزيدك من حب الناس ويكرمنا في الفيلم ان شاء الله".

بدأ الحفل بغناء الجمهور "كل سنة وأنت طيب"، بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق 16 أغسطس الماضي، أي قبل الحفل بيوم واحد، وهو الأمر نفسه الذي فعلته مقدمة الحفل مروة صبري، التي حرصت على تهنئة تامر حسني بعيد ميلاده.

وقبل أن يصعد تامر حسني إلى خشبة المسرح، قدم عدد من الراقصين مجموعة من الاستعراضات على أغاني مايكل جاكسون.

وحرص تامر حسني، على أن يغني "كل سنة وانا طيب" فور صعوده إلى المسرح، قبل أن يشكر الفنان أكرم حسني علي مشاركته في تقديم الحفل، ثم قدم العديد من أغنياته منها "لولاك"، و"ناسيني ليه"، و"قابلتيني"، و"حلم سنين"، و"كفاياك أعزار"، "ورد صناعي"، و"ثمن أختياري"، و"100 وش"، كما غنى أيضا "أنا ولا عارف"، و"ضحكتها مبتهزرش"، و"تليفوني رن"، و"كل مرة"، و"أكثر حاجة بحبها فيكي"، و"يا أنا يا مفيش"، و"بطلة العالم في النكد"، و"بعيش"، و"رسمي فهمي نظمي"، و"عمري إبتدا".

وشكر تامر حسني الملحن تامر علي والشاعر تامر حسين، فيما حرص الجمهور على الصعود إلى خشبة المسرح، لالتقاط الصور معه، واهداءه تورتة عيد ميلاده.