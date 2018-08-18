تقرير: «ترامب» يبحث خصخصة الحرب في أفغانستان

ذكرت شبكة «إن.بي.سي» الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى اهتماما مجددا بمقترح قدمه مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية، إريك برنس لخصخصة الحرب الأمريكية في أفغانستان.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الإدارة الأمريكية، أنه بموجب الاقتراح سيحل محل القوات الأمريكية متعاقدين عسكريين.

وقال مسؤول كبير في إدارة «ترامب»، إن مقطع فيديو تم بثه مؤخرا لبرنس، أثار اهتمام الرئيس الامريكي بفكرة خصخصة الحرب، حيث قال برنس خلاله إن نشر المتعاقدين بدلا من القوات الأمريكية، واستخدام موارد حكومية محدودة، من شأنه أن ينقذ أموال الولايات المتحدة.

كما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الاستراتيجية الأمريكية الحالية في أفغانستان قد لا تظهر نتائج هامة حتى الصيف المقبل على الأقل، مما يعقد جهود إقناع الرئيس بالالتزام بها.

وأوضحت «إن.بي.سي»، أن مستشاري «ترامب» يخشون من أن نفاد صبره من الصراع في أفغانستان سوف يجعله ينظر بجدية في اقتراح برنس أو يأمر فجأة بالانسحاب الكامل للولايات المتحدة من أفغانستان.

من جهته، قال «إريك برنس»، إنه يعتقد أن مستشاري «ترامب» يرسمون صورة وردية قدر استطاعتهم حول الحرب، ويدعون أن السلام قريب، معلنا أنه سيطلق قريبا حملة إعلامية لكي يستجيب البيت الأبيض لمقترحه.

في المقابل، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس «ترامب» ملتزم بالاستراتيجية التي وقعها بشأن أفغانستان، العام الماضي، مؤكدًا أن اقتراح برنس ليس قيد الدراسة، فيما التزم البيت الأبيض الصمت ولم يعلق على مضمون التقرير.