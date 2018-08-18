«حماية المستهلك»: حل 9500 شكوى عبر مبادرة «أسبوع في حب الوطن»

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على نتائج مبادرة «أسبوع في حب الوطن»، قائلًا: «إن المبادرة كانت إيجابية وأدت دورها، في ظل إصرار العاملين بالجهاز على حل أكبر قدر من المشكلات».

وأضاف «عبد المعطي»، خلال تصريحات لفضائية «ten»، مساء السبت، أنه تم حل حوالي 9500 شكوى من إجمالي 13 ألف شكوى، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك يعمل على مدار الساعة، ويتلقى الشكاوى من خلال كل الآليات لحماية حقوق المواطنين.

في السياق ذاته قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات نقلتها الفضائية نفسها، إنه كانت هناك حاجة لعمل هذه المبادرة، عن طريق تكثيف لجان العمل لحل جزء كبير شكاوى ومشكلات المواطنين.

وذكر أنه تم حل الكثير من الشكاوى في القطاعات، سواء في السيارات أو السلع المعمرة، أو الأجهزة الإلكترونية، موضحًا أنه تم إنجاز حوالي 75% من الشكاوى المقدمة من المواطنين.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، قد أطلق السبت الماضي، بمقر الجهاز، مبادرة «أسبوع في حب الوطن» للعمل على حل مشكلات المواطنين.