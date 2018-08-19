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قررت شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات، توسيع نطاق شراكتها الإستراتيجية مع مجموعة تشيجيانج جيلي القابضة الصينية لصناعة السيارات عقب زيارة رسمية لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد للعاصمة الصينية.

وقالت «جيلي» في بيان، أنه بموجب شروط الصفقة سوف تتبادل جيلي المزيد من "تقنيتها الأساسية" مع بروتون.

وجاء إعلان الصفقة، بعدما زار مهاتير مصنع جيلي في هانجتشو في أول يوم كامل لزيارته التي قام خلالها بجولة في مقر عملاق التكنولوجيا الصيني "علي بابا".

واشترت «جيلي» التي تمتلك فولفو أيضًا، حصة بنسبة 49.9% في بروتون في 2017.

وتعتزم «بروتون»، تطوير سيارة وطنية ماليزية، وهو مشروع يؤيده مهاتير، وتأمل يوما أن تتوسع في السوق الصينية.