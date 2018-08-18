نيوكاسل يتعادل سلبيا مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كارديف سيتي في المباراة، التي جمعت بينهما اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحصد كل من الفريقين أول نقطة له في الموسم حيث خسر كل من كارديف سيتي ونيوكاسل مباراته بالمرحلة الأولى.



وأنهى نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد إسحاق هايدن من صفوف الفريق في الدقيقة 66 .



وتستأنف منافسات المرحلة في وقت لاحق اليوم بلقاء تشيلسي مع أرسنال، كما يلتقي بيرنلي مع واتفورد، وليستر سيتي مع وولفرهامبتون، وويستهام مع بورنموث، وتوتنهام مع فولهام، وإيفرتون مع ساوثهامبتون.



ويلتقي مانشستر سيتي ضيفه هيديرسفيلد تاون في المرحلة نفسها غدا الأحد ،كما يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون ، بينما تختتم المرحلة مساء الاثنين بلقاء ليفربول مع مضيفه كريستال بالاس.