قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر استطاعت أن تقضي على الإرهاب بنسبة تتخطى الـ95%.

وأضاف «أبوشقة»، في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن القوات المسلحة بمساندة الشعب المصري استطاعت أن تسقط مخطط إرهابي كاد أن يسقط الدولة ويهدد أمان المواطنين، مشيرًا إلى ما حدث في بعض الدول المجاورة مثل دولة سوريا والعراق وليبيا.

وأشار إلى الملابسات والظروف التي عاشتها مصر من إرهاب كان يهدد أمن المواطنين في الداخل وعلى الحدود المصرية، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق استقرار أمني يتبعه استقرار سياسي واقتصادي في الفترة المقبلة.

وأوضح، أن مصر تعيش ظروف طبيعية مقارنة بالدول المجاورة، وفي ظل الظروف الصعبة التي مرت بها السنوات الماضية، متابعًا: «نحن أمام قانون طوارئ بس في حد حاسس بحاجة».