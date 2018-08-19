فالكاو يحرم موناكو من الفوز على ليل في الدوري الفرنسي

تعادل فريقي موناكو ليل سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وفشل كلا الفريقين من تسجيل أية أهداف في المباراة، وأضاع الكولومبي راداميل فالكاو قائد ركلة جزاء التي تم احتسابها لفريقه في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني ليفشل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة السابقة على نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة، ليصل موناكو للنقطة 4 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ليل للنقطة 4 أيضا في المركز الرابع.