«الخارجية السعودية»: خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا

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نشرت وزارة الخارجية السعودية، مقطع فيديو أعربت فيه عن سعادتها بالخدمات التي تقدمها للحجاج هذا العام، تحت عنوان «خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا».

وقالت «الخارجية السعودية»، عبر مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إنها منحت عبر بعثات المملكة العربية السعودية 1720680 تأشيرة حج، وأرسلت بعثات مساندة لإنجاز عملية منح التأشيرات، واستخدمت أحدث التقنيات للربط مع البعثات الرسمية والمؤقتة.

وأضافت أن «بعثات المملكة في الخارج أصدرت تأشيرات الحج عبر 96 سفارة و18 قنصلية عامة»، مشيرة إلى تخصيص بعثات حج لبلدان ليس للمملكة بها تمثيل دبلوماسي.

وأشارت إلى مبادرة «طريق مكة»، التي أطلقتها بعثات المملكة في ماليزيا وإندونيسيا، وسهلت دخول 103057 حاجًا إلى الأراضي المقدسة.