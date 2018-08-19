النجم الساحلي يضمن صدارة مجموعته الإفريقية

ضمن فريق النجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله بصعوبة مع ضيفه بريميرو دي أوجوستو الأنجولي 1 /1 اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات.



وتقدم داني بهدف لدي أوجوستو في الدقيقة 11 ولكن أمين الشرميطي أدرك التعادل للنجم قبل دقيقتين من نهاية المباراة.



ورفع النجم رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بعدما ضمن التأهل لدور الثمانية وحل بريميرو دي أوجوستو في المركز الثاني برصيد ست نقاط وياتي زيسكو الزامبي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط ويحل مبابان السوزيلاندي في المركز الأخير بأربع نقاط.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة أحيا زيسكو يونايتد آمال التأهل إلى دور الثمانية عبر الفوز على مضيفه مبابان سوالوز 3 /صفر.



ويدين زيسكو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي لازاروس كامبولي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 39 و40 و43 .



كما أحيا الدفاع الحسني الجديدي المغربي آماله الافريقية بالفوز على ضيفه مولودية الجزائر 2 /صفر ضمن المجموعة الثانية.



وتقدم بلال المجر بهدف للدفاع الحسني في الدقيقة 29 ثم أضاف سايمون مسوفا الهدف الثاني في الدقيقة 71.



الفوز رفع رصيد الدفاع الحسني إلى خمس نقاط متساويا مع مولودية الجزائر ووفاق سطيف الجزائريين في مجموع النقاط وبفارق ست نقاط عن مازيمبي الكونغولي الذي ضمن التأهل للدور التالي.



وفي المجموعة الأولى فاز كمبالا سيتي الاوغندي على ضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني 1 /صفر.



وسجل هنري كادو هدف الفوز لكامبالا قبل سبع دقائق من النهاية.



ورفع كامبالا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتجمد رصيد تاونشيب عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.



وتأهل الأهلي المصري والترجي التونسي عن المجموعة الأولى بعد أن اقتسما الصدارة برصيد عشر نقاط لكل منهما.