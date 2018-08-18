افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أحدث منفذ لتوزيع اللحوم بمدينة بورفؤاد بالعبور، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يعد أحد الفروع التابعة لمشروع تربية وتسمين الماشية.

وأكد «المحافظ» خلال جولته، أن المحطة تغطي أسواق ومنافذ التوزيع بالمحافظة باحتياجاتها من اللحوم البلدي.

وأجرى «الغضبان» حوارًا مع المواطنين أطمئن خلالها إلى توافر جميع السلع بالأسواق، ولا يوجد أي نقص في أي من السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بتغطية احتياجات الأسواق من اللحوم أولاً بأول، واستمرار حملات المراقبة التموينية؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، والاطمئنان على توافر احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.