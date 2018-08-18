«ميركل» تؤكد على المسؤولية «الألمانية - الروسية» في حل الأزمات الدولية

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مستهل لقائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المسؤولية المشتركة لبلادها وروسيا في حل الأزمات الدولية مثل الأزمة في سورية وأوكرانيا.

وفي أعقاب وصول الرئيس الروسي، إلى قصر الضيافة الحكومي ميسبرج بولاية براندنبورج، أعلنت «ميركل» مساء اليوم السبت، عن استعدادها للعمل مع بوتين من أجل هذا الغرض.

وأعربت ميركل عن أملها في حدوث تحرك لتهدئة الصراع الدائر بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وبين القوات الحكومية في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستبحث مع بوتين إمكانية تمركز محتمل لقوات حفظ سلام أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في هذه المنطقة.

وأضافت، أن بلادها تعتزم التعاون مع فرنسا في مواصلة القيام بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.